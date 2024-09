Cerca di nascondere dieci dosi di eroina in bocca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Quando si era visto alle strette avevato di occultare la droga in, ma quell’atteggiamento aveva insospettito i carabinieri che avevano recuperato l’involucro e denunciato il pusher per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Era accaduto a Porto Sant’Elpidio e nei guai era finito un 22enne tunisino già noto alle forze dell’ordine e in Italia senza fissa dimora. Il giovane, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e pertanto dovrà comparire davanti al tribunale di Fermo per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.