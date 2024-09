Borsa Wall Street si riprende dopo parole Powell chiude in lieve rialzo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (askanews) – Chiusura inalladicon l’indice S&P 500 e il Dow Jones che hanno raggiunto nuovi record. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 17,15 punti, o lo 0,04%, a 42.330,15. L’S&P 500 ha aggiunto lo 0,42% e ha chiuso a 5.762,48. Entrambi gli indici hanno chiuso a livelli record. Il Nasdaq Composite è salito dello 0,38%,ndo a 18.189,17. Le azioni si sono riprese in chiusura, cancellando le perditeil commento del presidente della Fed Jerome. Il banchiere centrale ha detto che potrebbero esserci altre diminuzioni imminenti dei tassi ufficiali, ma ha avvertito che la banca centrale non ha un percorso preimpostato. Se l’economia si muoverà come previsto,ha detto di prevedere due tagli dei tassi di un quarto di punto percentuale ciascuno quest’anno.