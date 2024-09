Bolgheri la cena dei mille Il consorzio dei vini Doc celebra i suoi trent’anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) E’ stata una serata eccezionale con ospiti da tutto il mondo riuniti sul viale dei ’cipressetti’ carducciani per rendere omaggio ai grandi. C’è chi è arrivato da Boston per partecipare all’evento. "Idi Bolghgeri sono molto apprezzati negli Stati Uniti - spiega un importatore di origine italiana – è giunto in Toscana apposta dell’America– e questo territorio, dal mare alle colline è davvero fantastico". Ilha organizzato ainizio settembre ladeinello storico viale dei cipressi perre i 30 anni della Doc. Alla fine 1200 ospiti e un tavolo lungo un chilomero con produttori e buyersda tutto il mondo, molti provenienti dagli Usa. In effetti più della metà della produzione di vino di alta qualità diviene esportata.