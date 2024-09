Barcellona | torna l’utile ordinario in bilancio +12 milioni ma perdite straordinarie per 91 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il consiglio di amministrazione delsi è riunito in una sessione straordinaria per la chiusura dell’esercizio finanziario 2023/2024. Soddisfatto il presidente Joan Laporta per aver fermato ledegli ultimi anni. In particolare, il club presenta un risultatoin positivo di 12di euro. Ma, come riporta AS, il revisore dei conti Grant Thorton ha costretto il consiglio di amministrazione a svalutare una serie di crediti derivanti dall’operato dei Barça Studios a causa del mancato pagamento da parte di alcuni dei partner di investimento coinvolti. L’importo contabilizzato come onere straammonta a 141di euro al lordo delle imposte e, pertanto, il risultato consolidato per il 2023/2024 è in negativo di 91di euro.