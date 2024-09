Arriva Locker Italia la nuova joint venture di Poste italiane e Dhl

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) UN PO’ come ovunque nel mondo, anche inpresto avremo luoghi sicuri nei quali trovare i nostri pacchi. Sono degli armadietti ai quali si accede con un codice, dotati di schermo digitale. Il primoè stato installato a Roma. Ma saranno 10 mila quelli presto operativi in tutta. A realizzarli e installarli è, laper l’e-commerce costituita dane e Dhl eCommerce. Isaranno attivi tutti i giorni 24 ore su 24 e consentiranno, grazie alla loro capillarità e tecnologia, di migliorare la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi compra online. Isono facili da usare, grazie ad uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e saranno collocati ovunque nel Paese.