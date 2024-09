Sempre al tuo fianco Le Iene PresaDiretta o Le Crociate? La tv del 29 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 29, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “al tuo”, con Ambra Angiolini. Verranno proposti due episodi dal titolo “Segreti sommersi” e “Non mi lasciare”: nel primo, Sara, impegnata nel caso più difficile che abbia mai affrontato, fatica a dividersi tra lavoro e vita personale. Ginevra, che si trova con Victor sul campo dell’emergenza, collaborando al suoinizia a sospettare che Victor stia nascondendo qualcosa, poiché sembra diverso dal solito e particolarmente preoccupato. Nel secondo, Sara si trova impegnata nell’emozionante e drammatico salvataggio di una donna e un bambino intrappolati sotto le macerie, che gestisce professionalmente, nonostante sia turbata dal fatto che Renato non risponda alle sue chiamate. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”.