LIVE Ciclismo Mondiali 2024 in DIRETTA | contrattacco di dieci corridori presente Cattaneo

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Dietro caduta senza conseguenza per Michael Matthews ed il britannico Donovan. Intanto interessante la mossa della Slovenia che ha mandato Tratnik in avanscoperta: in questo modo la squadra potrà riposare, mettendo la Spagna in condizione di dover inseguire. 14.23 E intanto il vantaggio dei primi sei scende vertiginosamente, per loro un vantaggio di 1’30” sui contrattaccanti e 2’15” sul plotone. 14.21 La composizione di questo: Laurens De Plus (Belgio), Jan Tratnik (Slovenia), Mattia(Italia), Magnus Cort (Danimarca), Pavel Sivakov (Francia), Stephen Williams (Gran Bretagna), Jay Vine (Australia), Kevin Vermaeke (Stati Uniti), Johannes Staune-Mittet (Norvegia) e Florian Lipowitz (Germania). Gruppo diforti! 14.19 Sono una decina in questo, mentre Jay Vine prova nuovamente ad andarsene.