Investimento da 600mila euro per rendere più ’green’ le case

(Di domenica 29 settembre 2024) Conclusi i lavori del superbonus negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) di via Moro a Bentivoglio, interventi di efficientamento energetico in quindici alloggi per oltre. È stata inaugurata pochi giorni fa, alla presenza della sindaca di Bentivoglio Alice Vecchi e del presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi, la conclusione dei lavori di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Aldo Moro 1, realizzati con il programma Superbonus 110%. L’per il totale del programma è di oltre, 57mila dei quali a carico del Comune. Per l’efficientamento energetico dell’immobile, comprendente 15 appartamenti, è stato realizzato il cappotto su tutto l’edificio e sono stati sostituiti gli infissi. Ciò ha permesso il salto di tre classi energetiche, da D ad A1.