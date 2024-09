Volley B maschile | alle 19 il test contro il Rubicone Hokkaido Guarnieri perde pezzi Ronchi e Ricci Maccarini vanno ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Primi contrattempi in casa. Nella marcia di avvicinamento al campionato di serie Bdiche scatterà il 12 ottobre, coachlo schiacciatore Fabioe l’opposto, ovvero capitano e opposto titolare dei rossoblù. I due saranno valutati all’inizio della prossima settimana per capire la portata dei problemi fisici e gli eventuali tempi di recupero. Entrambi hanno infatti saltato l’amichevole disputata in settimanai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia di mercoledì sera e salteranno quasi certamente l’amichevole con ilin programma questa era19 al PalaOwens di Calderino. Apprensione in casa rossoblù. Sul campo, però, coachraccoglie i primi segnali incoraggianti. Bologna aveva vinto la prima amichevole stagionale in casa di Modena, pari categoria, per 3-2.