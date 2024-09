Nuovo amore a luci spente per Chiara Ferragni | Tra loro una cosa seria

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 28 settembre 2024)nei giorni scorsi ha preso le distanze dai dissing di Fedez e Tony Effe, i due rapper infatti l’hanno tirata in ballo a più riprese neibrani. La nota influencer però ha chiesto di restare fuori dalle diatribe del suo ex e del suo nemico amatissimo. Lain questo momento della sua vita vuole stare lontana dal mondo del gossip e dai riflettori, ma pare che in segreto il suovada a gonfie vele. Procede più che bene la relazione trae il famoso imprenditore Silvio Campara, che a quanto pare ha chiuso definitivamente con la moglie. Ildell’ex Mrs Ferragnez va così bene, che giovedì scorsoe Silvio hanno celebrato il cinquantesimo compleanno di lui con una cenetta romantica in un noto ristorante di Milano.