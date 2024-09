Liguria | Burlando ' patatrac nasce a Roma con alleanza larga avevamo già vinto' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 set. (Adnkronos) - Claudiorisponde al telefono con un filo di voce. "Non ho dormito, abbiamo passato tutta la notte a cercare una mediazione. Ancora fino a stamattina ci abbiamo provato. Matteo Renzi aveva accettato di togliere alcuni dei suoi in lista. Ma neppure questo è bastato. Sono sgomento". L'ex-presidente della Regione Liguria è stato in campo in queste settimane per aiutare la costruzione di quella larghissima coalizione a sostegno di Andrea Orlando che fino a 48 ore fa era chiusa, ma poi improvvisamente saltata, alla vigilia del deposito liste, per il veto di Giuseppe Conte. "Con quell'lì,già. E' unchee che con la Liguria non c'entra niente", diceall'Adnkronos.