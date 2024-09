Kate Middleton a lavoro per la prima volta dalla fine della chemioterapia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 28 settembre 2024)è tornata alper ladopo la conclusione delle cure contro il cancro. Secondo la circolare di Corte, il resoconto ufficiale delle attivitàFamiglia Reale, la principessa del Galles ha incontrato i membri del team del suo Centro per lainfanzia e lo staff di Kensington Palace. L’incontro, che non era stato pubblicizzato, si è tenuto al Castello di Windsor. La moglie del principe William ha annunciato il 9 settembre di aver terminato le cure contro il cancro. Anche se non è tornata a lavorare a tempo pieno per la Famiglia Reale, sembra che sia tornata a presenziare alcuni appuntamenti importanti. Come riportato dal Telegraph,ha svolto il primo impegno per una causa che le sta molto a cuore, ovvero per parlare del suo progetto sullainfanzia.