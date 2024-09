Giugliano | La cassetta di derivazione nascosta nella canna fumaria denunciate quattro persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 28 settembre 2024): avevano nascosto ladidi un palazzo. Questo lo stratagemma per rubare energia elettrica Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia diin Campania che hanno denunciato per furto aggravato di energia elettrica 4. I militari, insieme a personale dell’Enel, hanno controllato un palazzo – composto daappartamenti – di via G. di Vittoriocittadina a nord di Napoli. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che i 4 proprietari degli altrettanti appartamenti avessero realizzato degli allacci abusivi ad unadidell’Enel. Laelettrica eraall’interno di unae forniva illecitamente energia alle 4 abitazioni.