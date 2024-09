Sinistra patologica | deputato di Mélenchon accusa il collega del Rn di indossare un inno a Hitler ma è solo la marca delle giacca

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arriva dalla Francia l’esempio di come l’ossessione dellaper le presunte simpatie fasciste o naziste di questo e quell’esponente della destra istituzionale possa arrivare a livelli “patologici”. L’espressione è stata molto usata per commentare un incredibile tweet delAntonie Léaument, esponente de La France Insoumise e responsabile della comunicazione digitale di Jean-Luc. Ma potrebbe essere fin troppo benevola. Léaument ha postato una foto di undel Rassemblement National, Julien Odoul,ndolo di“unaHH, un classico per gli attivisti di estrema destra per riferirsi a Heil“. Peccato che HH sia semplicemente il logo della notadi abbigliamento norvegese Helly Hansen.