Mondiali ciclismo Zurigo 2024 Pogacar | Maglia iridata speciale grande obiettivo per me

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Quellaè unamoltonel, la più unica di tutte e che tutti vogliono. Indossi questatutto l’anno come segno che sei il miglior corridore del mondo. È unper me, ma se non dovessi riuscirci adesso penso che potrò farlo nei prossimi anni”. Lo ha detto Tadej, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della prova in linea Elite in programma tra due giorni aididi, che in caso di vittoria potrebbe far entrare ulteriormente nella leggenda lo sloveno, visto che il triplete Giro-Tour-Mondiale è riuscito solo a Eddy Merckx nel 1974 e a Stephen Roche nel 1987: “L’anno scorso è stata molto dura e il percorso non era proprio adatto a me. Era troppo esplosivo, soprattutto nelle ultime fasi. Ero esausto, ma quest’anno il percorso mi si addice di più.