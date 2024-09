Grande lutto nel mondo del cinema | è morta l’attrice Maggie Smith aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 27 settembre 2024)a 89, volto indimenticabile di una miriade dei film, indimenticabile in Harry Potter e Downton Abbey, è venuta a mancare proprio oggi. La sua è stata una carriera lunghissima divisa tra tv,e teatro. Pensate che è riuscita a vincere anche due premi Oscar: nel 1970 quello come miglior attrice per La strana voglia di Jean, nel 1979 quello come attrice non protagonista per California Suite. A comunicare la morte sono stati i figli, queste le loro parole: «È contristezza che annunciamo la sua morte, avvenuta in modo pacifico, in ospedale, questa mattina. Lascia due figli e cinque adorati nipoti, distrutti dalla perdita di una madre e una nonna straordinaria». Nella nota, i familiari ringraziano anche lo staff del Chelsea and Westminster Hospital, per la cura e la gentilezza con cui si sono presi cura di