Confartigianato in Lombardia maggiori extra-costi energia

(Di venerdì 27 settembre 2024) E' la, con 2.354 milioni spesi in più, la Regione italiana in cui le imprese hanno subito il maggiore-costo per l'elettrica rispetto all'Ue nel biennio 2022-2023: è quanto rileva un'analisi dipresentata in occasione della 20/esima edizione della 'Energies and TransitionHigh School', che si chiude oggi a Chia (Cagliari). La classifica vede al secondo posto il Veneto (1.224 milioni), seguito da Emilia-Romagna (1.199 milioni), Piemonte (990 milioni), Lazio (863 milioni), Toscana (850 milioni), Campania (774 milioni), Sicilia (586 milioni) e Puglia (574 milioni).