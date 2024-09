La rosa della vendetta | anticipazioni dell’undicesima puntata del 29 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lacontinua con la messa in onda dei nuovi episodi, domenica 29in prima serata su Canale 5. La serie turca, con protagonista Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano come Demir Yaman di Terra amara, ha preso il posto di Segreti di famiglia. Di seguito, le. Dopo essere entrata in pausa lo scorso venerdì 12 luglio, La(Gülcemal) ha fatto ritorno in onda domenica 1°in prima serata su Canale 5. La dizi turca è stata trasmessa sull’emittente turca Fox dal 6 aprile al 13 luglio 2023. A distanza di mesi, ha fatto il suo esordio anche sul piccolo schermo nostrano.