Il populismo penale del ddl Sicurezza roba che nemmeno Bonafede

(Di giovedì 26 settembre 2024) Al direttore - Da qui al 7 ottobre, un pezzetto di “Statuto di Hamas” al giorno: “Le iniziative di pace, le cosiddette soluzioni pacifiche, le conferenze internazionali per risolvere il problema palestinese contraddicono tutte le credenze del Movimento di resistenza islamico. In verità, cedere qualunque parte della Palestina equivale a cedere una parte della religione”.Andrea Minuz Da qui al 7 ottobre, una frase al giorno, o quasi, della guida suprema dei pacifisti di tutto il mondo, Ali Khamenei. “Se le nazioni islamiche usano il loro potere interiore, il regime sionista verrà rimosso dal posto che si trova nel cuore della comunità islamica”. Al direttore - Un detenuto chiede al bibliotecario di un gulag siberiano un certo libro. Il bibliotecario: “No, non l’abbiamo, ma abbiamo l’autore”. Questa battuta circolava ai tempi dell’U di Stalin.