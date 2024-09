FOTO | I Young Bucks incontrano Shane McMahon

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo aver lasciato la WWE subito dopo WrestleMania 39,ha mantenuto un basso profilo nel mondo del wrestling. Tuttavia, recenti voci hanno sollevato domande su un suo possibile coinvolgimento con la AEW. All’inizio di quest’anno,ha avuto un incontro con il CEO di AEW, Tony Khan, e di recente ha incontrato i, alimentando ulteriormente le speculazioni su un possibile trasferimento in AEW. Il 29 luglio 2024, Khan ehanno avuto un incontro privato in un ufficio vicino all’aeroporto di Arlington. Questo è stato il loro primo incontro diretto, anche se Khan avrebbe voluto incontraregià in precedenza. Hanno discusso di possibili modalità di collaborazione, il che ha portato a ulteriori voci sul ruolo diin AEW.