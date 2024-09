Ecco perché la birra analcolica costa di più di quella tradizionale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) In un bell’ articolo del Times, il responsabile qualità della Guinness spiega nei dettagli i costi di produzione di unano alcol: in un pub irlandese le lattine da 440 ml sono vendute a circa 6 sterline (7 euro e mezzo) ma questo non deve meravigliare i consumatori. Anzi, considerando il grande lavoro che c'è dietro, attualmente sono solo i giganti come Guinness (o Becks, Peroni, Heineken e gli altri brand noti dell’industria brassicola) a potersi permettere simili investimenti. Laè un prodotto su cui puntare Chissà cosa avrebbe detto Arthur Guinness, il fondatore della fabbrica di Irish stout più famosa al mondo, se nel 1759 gli avessero detto oltre due secoli dopo ci sarebbe stato un team di ingegneri intenti a rimuovere l’alcol dalla sua adorata ricetta.