Coppa Italia Monza e Brescia si giocano l’accesso agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Alle 18.30 di oggi, giovedì 26 settembre,si affronteranno in una sfida a eliminazione diretta valida per i sedicesimi di finale di. Un duello che non prevede la possibilità del pareggio e che ha in serbo per la vincitrice il match con il Bolognadi finale della competizione tricolore. Il fattore campo e la militanza in serie A offrono i favori dei pronostici ai brianzoli, che, tra l’altro, devono sfruttare questa occasione per trasmettere nuova fiducia e convinzione a tutto l’ambiente dopo il difficile avvio di stagione.