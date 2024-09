Che malattia ha la star di TikTok Peppe Di Napoli?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 26 settembre 2024)Di, il pescivendolo napoletano più famoso dei social, nonché ex concorrente di L’isola dei famosi 2024, ha annunciato sul suo profilo Instagram di avere qualche problema di salute. Due foto, pubblicate a distanza di qualche ora l’una dall’altra, lo mostrano mentre entra in ospedale e poi, prossimo all’intervento di asportazione di quelli che lui chiama “piccoli linfomi, corpi estranei“. Pur non entrando nel dettaglio, è bastata la parola linfomi per diffondere la notizia che si possa trattare di un tumore. Sotto il nome di linfomi afferiscono i tumori che colpiscono un tipo specifico di globuli bianchi, i linfociti, quelli che ci difendono dalle infezioni. E che si localizzano nel sistema linfatico e negli organi che generano il sangue. Il termine, tuttavia, si riferisce a un gruppo di tumori e non a corpi estranei da eliminare.