Andrea Piscina l’ex speaker radiofonico a processo per pedopornografia e violenza sessuale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 – È stato disposto ilcon rito immediato, col quale si salta l'udienza preliminare, per l'ormai ex conduttore, 25 anni, arrestato il 13 giugno per produzione di materiale pedopornografico enei confronti di minori adescati, stando alle indagini, su piattaforme social, presentandosi con falsi nomi come «Alessia», «Anna» e «Sara». Si tratta della decisione della gip Tiziana Landoni, che ha accolto la richiesta del pm di Milano Giovanni Tarzia, che ha coordinato l'inchiesta del Nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale. Sui dispositivi del giovane, che era pure allenatore in una polisportiva, erano state trovate oltre mille immagini riconducibili a bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni.