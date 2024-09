World Skate Games Italia regina con 97 medaglie

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ l’ladei. Il team azzurro chiude con 31 ori, 32 argenti e 34 bronzi, per un bottino totale di 97che vale il primo posto assoluto: la Colombia seconda si è fermata a 21 titoli iridati. In quella che rimarrà come una delle più belle edizioni di sempre – 22 campionati mondiali per 12 sport diversi, all’interno di un’unica grande manifestazione che ha animato e colorato le cittàne per 17 giorni dallo scorso 6 settembre – sono state quattro le regioni coinvolte, con Roma fulcro dell’evento internazionale, l’Abruzzo e le città di Rimini e Novara protagoniste. Roma ha visto i migliori atleti degli sport estremi sfidarsi nelle discipline più action e adrenaliniche di tutte, come loboarding, lo scootering, il roller freestyle, l’inline freestyle e locross.