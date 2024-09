Roma-Athletic Bilbao Hermoso | qui per il progetto ma De Rossi fondamentale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

"È evidente che il mio è un processo graduale di adattamento e di conoscenza al gruppo e di miglioramento della condizione fisica che è importante per competere in questa competizione. Mi sto adattando e tutto procede per il meglio acquisendo anche la fiducia necessaria per giocare". A dichiararlo è il nuovo difensore della, Mario, nel corso della conferenza stampa della vigilia della partita di Europa League tra. "Il cambio di allenatore? Una delle cose che mi era piaciuto dellaera il, che mi aveva convinto. Grandi giocatori e grande campagna acquisti. Dobbiamo essere qui per lottare e acquisire mentalità, e spero di poter aiutare a trasmetterla anche io. Quando si vince aumenta lo status del club, dobbiamo competere ad alto livello in ogni competizione. Questa dev'essere la chiave di lettura.