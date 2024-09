Nuoro Roberto Gleboni ha ucciso la moglie Giusi Massetti e la figlia Martina poi si è tolto la vita

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gravissimo fatto di cronaca a, 50 anni, operaio forestale, ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, uccidendo la, 43 anni e ladi 24 anni. Raggiunti dalle pallottole anche gli altri figli dell’uomo e un vicino, intervenuto dopo avere udito gli spari. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori – carabinieri e polizia –ha sparato acon una pistola semiautomatica regolarmente detenuta per uso sportivo, nella notte. Nella sparatoria avvenuta nell’appartamento di via Ichnusa, sono rimasti feriti anche due figli di 10 e 14 anni, il secondo in modo più grave, trasportato all’ospedale di Sassari, e un vicino di casa, anche lui in gravi condizioni.