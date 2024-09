Marco Bellocchio al lavoro su Portobello serie su Enzo Tortora

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lariporterà il regista sul piccolo schermo pochi anni dopo la suasu Aldo Moro, Esterno Notte. Stavolta al centro ci sarà il casoQuest'oggi è stato annunciato, il prossimo progetto del regista. Si tratta di unatelevisiva incentrata sul caso di, storico presentato della Rai che si ritrovò suo malgrado invischiato in errore giudiziario che lo condusse anche in carcere.sarà la primatv prodotta da OUR FILMS insieme a Kavac Film, in coproduzione con ARTE France ed in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. Le riprese sono appena iniziate a Roma e avranno luogo anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia. Composta da sei episodi, tutti diretti da