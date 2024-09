Il governo non si esprime sul condono per chi firma il concordato Slitta il voto sugli emendamenti al decreto Omnibus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La patata bollente, cioè l’emendamento di maggioranza che prevede ilper le partite Iva che aderiscono alpreventivo biennale, è “accantonata”. Così come la proposta di uno scudo penale per chi sana le irregolarità fiscali, che però ilha chiesto di ritirare. Se ne dovrà riparlare. Quando, non è ancora chiaro: le commissioni Bilancio e Finanze del Senato torneranno a riunirsi alle 19 per fare il punto su come procedere sul, dopo che le altre sedute sono state sconvocate. Si parla di un rinvio a sabato mattina, due giorni prima dell’approdo in Aula – giàto rispetto alle previsioni – dove ildovrebbe porre la fiducia per evitare sorprese, visto che il provvedimento deve poi passare alla Camera va convertito entro l’8 ottobre.