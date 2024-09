Daily Crown | Kate al lavoro per la cerimonia di canti natalizi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Londra, 25 set. (Adnkronos) - La principessa del Galles sta lavorando per la sua annualedi, uno degli appuntamenti più importanti del calendario reale.Middleton è stata menzionata nel registro degli impegni ufficiali, dopo aver tenuto ieri una riunione al Castello di Windsor sull'evento con gli assistenti e i membri della sua Royal Foundation. È la quarta volta che la moglie di William prende parte a un impegno pubblico da quando è cominciato il suo percorso contro il cancro all'inizio di quest'anno. La settimana scorsa aveva partecipato a 'Shaping Us', iniziativa che aveva lanciato lo scorso anno e che aveva descritto come il "della sua vita", incentrata sul sostegno allo sviluppo nei primi cinque anni cruciali della vita di un bambino.