Chiellini investe nel Como Women | L’Europa può seguire la tendenza Usa per il calcio femminile 

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giorgioha deciso di investire nelfemminile. L’entità Mercury/13 ha annunciato il sostegno dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana nel, club che milita in Serie A.: «Negli Stati Uniti ho visto i grandi progressi delfemminile»diventa quindi il primo calciatore di spicco a investire nelfemminile con un gruppo di proprietà multi-club. Ha raccontato in seguito il motivo della sua scelta: «Sono davvero entusiasta di condividere che mi sono unito a Mercury/13 come investitore. È un fondo focalizzato sul supporto e la crescita delfemminile a livello globale. Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti, ho visto i progressi incredibili che ilfemminile sta facendo lì e quanto potenziale abbia ancora da sbloccare in Europa.