Napoli Olivera | Puntiamo a vincere la Coppa Italia con Conte imparo ogni giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Partita contro la Juventus? Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra e non abbiamo preso gol. È frutto del lavoro iniziato tre mesi fa: dobbiamo continuare a lavorare così per non subire reti“. Sono queste le parole dell’esterno delMathiasai microfoni di Radio CRC. Sul lavoro svolto con Antonioin vista della partita dicontro il Palermo: “Quando c’è un grande allenatore che ha giocato e allenato tantissime squadre si impara tantissimo. Io, come tutta la squadradopoda lui. Sto imparando a giocare nella difesa a tre, una formazione a cui non ero abituato. Il calciatore si deve abituare al livello dell’allenatore. Mi piace un po’ di più giocare nella difesa a quattro, ma in tutti i moduli posso aiutare la squadra. Dopo aver giocato contro la Juventus, stiamo vedendo come giocherà il Palermo.