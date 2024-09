Jet Hr nuovo round porta la raccolta a 167 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Jet Hr, la startup fondata da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino per abbattere la burocrazia legata al lavoro e alla gestione dei dipendenti, attira nuovi investimenti con un seeddi 12di euro, checosì lacomplessiva a 16,7. Ad agire come lead investor, sottolinea una nota, è la società di Venture Capital internazionale Picus Capital chea Jet HR sia capitali che know how e networking. Gli investitori esistenti, Exor Ventures e Italian Founders Fund (Iff) partecipano alincrementando la propria quota. Investono ulteriormente anche Diego Piacentini, già Commissario per l'agenda digitale in Italia; David Clarke, Tony Jamous, fondatore di Oyster HR (unicorno che offre servizi di payroll); e Felix Blossier, fondatore dell'unicorno della contabilità francese Pennylane.