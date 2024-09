Il Challenger di Bergamo trasloca a Rovereto per un anno | Nel 2025 il rientro nel nuovo Chorus Life

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024). Lo scenario attuale non lasciava altra scelta, ma il torneo tornerà con ogni probabilità in città nel. L’edizione 2024 degli Internazionali di tennis di, competizioneAtp, si svolgerà ain Trentino dal 17 al 24 novembre. Uno spostamento dettato da una motivazione oggettiva: la mancanza nel capoluogo orobico di una struttura che possa ospitare nei suoi spazi interni il torneo, che fino al 2022 si è svolto nel Palasport della città che come noto diventerà la nuova sede della GAMeC. Il trasferimento negli impianti dell’Italcementi – teatro delle sfide del torneo nel 2023 quando a trionfare fu Jack Draper, britannico sconfitto poche settimane fa da Jannik Sinner nelle semifinali degli US Open – non ha infatti soddisfatto l’Atp, l’associazione che gestisce il circuito professionistico mondiale di tennis maschile.