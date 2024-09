Felipe e Letizia di Spagna serata di coppia a teatro | i sovrani al Teatro Real di Madrid per Adriana Lecouvreur Leggi Amica it

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 24 settembre 2024) Che fatica fare il re o la regina. Targhe da scoprire, nastri da tagliare, mani da stringere. Ogni tanto, però, qualche bella notizia: tra gli impegni da assolvere, ce ne sono alcuni davvero piacevoli. Come, ad esempio, andare a. È quanto accaduto a ree alla regina, invitati ad assistere, la sera del 23 settembre, allo spettacolo inaugurale della stagione 2024-2025 aldi. L’occasione, per il sovrano e la moglie, per unire l’utile al dilettevole godendosi, dal palcoe, la prima rappresentazione di, l’opera più conosciuta del compositore italiano Francesco Cilea.