Ciclismo Lefevere | L' anno prossimo Evenepoel potrebbe fare Giro e Tour

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Quando si è reduci da un periodo fantastico, nel segno del podio alde France 2024 alle spalle dei fenomeni Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, del doppio oro olimpico nella corsa in linea e in quella a cronometro e del medesimo metallo, recentissimo, nell'analoga prova iridata, vinta per il secondodi fila (davanti al duo azzurro composto da Filippo Ganna ed Edoardo Affini) la voglia di alzare l'asticella viene quasi spontanea: il protagonista è Remco, tra i favoriti della prova in linea dei Mondiali di Zurigo 2024 ma, almeno a sentire Patrick, direttore sportivo della Soudal Quick-Step, già proteso al 2025, la stagione cheessere della definitiva consacrazione anche per quanto riguarda i Grandi Giri.