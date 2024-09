Lo showbiz americano trema per le rivelazioni su Puff Daddy | Sarà il #Metoo dell’industria musicale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il famoso rapperDiddy (noto come), arrestato a Manhattan per tratta di esseri umani e racket, continua a dichiararsi innocente. Il suo avvocato Lil Rod ha dichiarato: «Non vediamo l’ora di provare, in un tribunale, che tutte le affermazioni del signor Jones sono inventate e devono essere respinte», ma lui resta in carcere a Manhattan, sotto stretta sorveglianza perché si teme un tentativo di suicidio, mentre il tribunale ha già negato due volte la libertà su cauzione. L’imminente processo sta mandando in tilt l’intero, perché a quelle famose feste che hanno contribuito all’incriminazione del rapper e producerpartecipavano i più importanti vip degli Stati Uniti.