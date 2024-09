I giocatori della Juventus Next Gen dormono per terra in aeroporto | il rientro da Trapani si trasforma in un’odissea – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo il pareggio conquistato contro il, laGen si aspettava di tornare a Torino nella notte, ma il volo programmato è stato posticipato a causa di problemi tecnici. Il team di Paolo Montero, insieme allo staff e ai dirigenti, ha dovuto passare diverse ore in attesa all’di-Birgi. E sta facendo il giro del web ladei calciatori bianconeri chesdraiati perin. L’aereo Ryanair, con a bordo circa 180 passeggeri, era già pronto per decollare alle 23:15 quando un annuncio del comandante ha informato che un problema tecnico richiedeva l’intervento di una squadra di ingegneri. La partenza è stata inizialmente rimandata alle 2 di notte, per poi subire ulteriori ritardi fino alle 7 del mattino. La lunga attesa ha reso impossibile anche il trasferimento in un hotel.