Grande successo per la seconda edizione del Premio Giornalistico Nazionale Città di Foiano della Chiana Sbardellati-Nottolini

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – LadeldiSbarti-” si è rivelata un, trasformando la cittadinaValdi, per un giorno, nella capitale dell'informazione italiana. “Ripartire dai territori, dare valore al lavoro del corrispondente e puntare sul rispetto per la professione e per i lettori”, hanno sottolineato i giornalisti presenti, applaudendo al significato dele al progetto che rappresenta. La manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale insieme alla Regione Toscana, all’Ordine dei GiornalistiToscana e al Corecom, ha riempito ieri piazza Cavour con una partecipazione entusiasta. Durante la serata, condotta dai giornalisti Andrea Laurenzi e Guido Albucci, sono emersi diversi spunti di riflessione sullo stato dell’informazione in Italia.