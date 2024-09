Coppa Davis i pre-convocati della Spagna per le Finali di Coppa Davis | c’è la coppia Alcaraz-Nadal!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Unache torna in scena. Laha voglia di riscattarsi nelledia Malaga, dopo aver mancato la qualificazione alla Final Eight l’anno scorso. Carlose compagni hanno centrato l’obiettivo a Valencia e ora, davanti al pubblico di casa dello José María Martín Carpena, si vorrà puntare al successo. Nella giornata di oggi è stato reso noto dalle formazioni qualificate all’evento in questione l’elenco dei pre-e in casa iberica a colpire l’attenzione degli appassionati è la presenza di Rafael. Il fuoriclasse di Manacor, dopo le Olimpiadi di Parigi, ha dato priorità alla sfera privata e nello stesso tempo ha lavorato per recuperare dagli acciacchi con cui deve convivere. E così, quel nome nel roster spagnolo desta sensazione, seppur non è un mistero quanto Rafa tenga a dare un contributo nelle competizioni a squadre.