Provincia sfida a Parcaroli | Rifiuti e acqua si cambi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Unaper tutti sarà una lista civica di sinistra. Non condividiamo le scelte dell’amministrazione uscente". Narciso Ricotta, Andrea Gentili, Corinna Rotili, Richard Dernowsky, Claudia Spadoni, Stefania Stimilli, Sandro Scipioni ed Erika Vitanzi hanno presentato la loro lista per il nuovo consigliole. Le elezioni sono in programma domenica prossima e vedrà unaa tre: in campo anche una lista civica centrista e una di centrodestra. Le votazioni riguardano solo il Consiglio, non è il presidente, che resterà Sandro