LIVE Perugia-Trento 0-0 Finale Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | Itas micidiale a muro in avvio 9-11

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-11 Errore al servizio9-11 Errore al servizio9-10 Errore al servizio8-10 Ancoraooooooooooooooooooo Flavioooooooooooooooooooooooo 8-9oooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooooooo 8-8 Errore al servizio8-7 Primo tempo Loser 7-7 Diagonale Ishikawa da zona 4 6-7 Primo tempo Loser 5-7ooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooooo 5-6 Mano out Lavia da zona 4 5-5 Ishikawa mette a terra una diagonale da zona 4 a chiudere una lunga azione! 4-5 Primo tempo Russo 3-5ooooooooooooooooooo Flavioooooooooooooooooooooo 3-4ooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-3 Diagonale di Garcia da seconda linea 3-2 Errore al servizio2-2 Mano out Michieletto da zona 4 2-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1-1 Errore al servizio0-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...