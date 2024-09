LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | alle 14 00 la gara Norris-Verstappen davanti le Ferrari vogliono risalire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Team con più vittorie: sono addirittura 3! Ben tre squadre, infatti, hanno vinto 4 volte. Mercedes si è imposta con Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018) e Nico Rosberg (2016). Red Bull ha primeggiato con Sebastian Vettel (2011, 2012, 2013) e Sergio Perez (2022).ha trionfato con Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2015, 2019) e Carlos Sainz (2023). 13.32 INCIDENZA DELLE QUALIFICHE – In 9 occasioni (64,3%) il vincitore è partito dalla pole position – In 12 occasioni (85,7%) il vincitore è partito dalla prima fila. – Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato aè Fernando Alonso, che nel 2008 si impose partendo per 15°. 13.29 Piloti con più pole position: Sebastian VETTEL (4) e Lewis HAMILTON (4) Il teutonico è scattatoa tutti nel 2011, 2013, 2015, 2017.