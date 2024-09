La nuova community milanese nel Salotto buono di New York | la sfida vinta di un gruppo di creativi e designer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Milano – Ci siamo incontrati a New, a Williamsburg per la precisione, il quartiere giovane e creativo di Brooklyn, per raccontarci una storia iniziata a Milano e finita (nel migliore dei modi) nel “” della città in cui Gabriele Rossi e Emiliano Ponzi hanno trovato l’America. Non da soli ovviamente, perché Rossi e Ponzi sono due dei membri di un, ilappunto, che comprende altri professionisti, tra art directors, illustratori, grafici, videomaker italiani. E la storia ce la raccontano loro. G.R. “Ho una società che a Milano dà lavoro 30 persone, la sede è a NoLo, si chiama Accurat ed è all’interno di un ex opificio ottocentesco. Ho cofondato la società nel 2011, una dei soci ha avuto possibilità di fare il dottorato qui a New, quindi ci siamo trasferiti, all’inizio anche per curiosità. Poi ci si è aperto un mondo.