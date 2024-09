Festa della Legalità a Suvignano Per il sesto anno consecutivo la Tenuta apre a giovani e istituzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Sequestrata in via definitiva a Vincenzo Piazza, imprenditore edile appartenente a Cosa nostra, e assegnata nel 2019 alla Regione Toscana,ha ospitato per illa, promossa dalla Regione e dai Comuni di Monteroni D’Arbia e Murlo, con il patrocinio del Coni Toscana e organizzata dalla Fondazione Sistema Toscana con Ente Terre regionali,disì. "La– ha dichiarato il governatore Eugenio Giani – è diventata un simbolonel suo valore tangibile di bene sottratto alle attività illecite e oggi destinato a promuovere attività sociali. E’ quindi importante ospitare qui oggi, per il, la, con la significativa presenza del cardinale Lojudice e con un programma sportivo chea tutti gli spazi e gli itinerari di un parco di oltre 600 ettari".