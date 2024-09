Favola della domenica – Il ponte

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) C’era una volta unsospeso su un tratto di fiume impetuoso. Era fatto di travi di metallo e, attraversandolo, dondolava e oscillava. Due cuginetti avventurosi di nome Andrea e Mietta si sfidarono a chi sarebbe arrivato dall’altra parte mostrando più coraggio. “Io non ho paura di niente” disse Andrea gonfiando il petto. “Io sono una donna, ma non sono paurosa” assicurò la cugina, “e te lo dimostrerò”. Posò il piede destro sul, fece pochi passi e si fermò al primo tremolìo del cavalcavia: “Ci ho ripensato, vai prima tu”. Andrea avanzò per un breve tratto poi tornò indietro: “Hai visto? E’ facile”. “Non capisco perché tieni tanto a vincere questa scommessa”. Mietta era molto agitata: “Che cosa credi di trovare dall’altra parte?” “Non lo so, ma mi aspetto una sorpresa Dai, andiamo insieme”.