Eccellenza Matelica e Chiesanuova non si fanno male | 0-0 al Giovanni Paolo II

(Di domenica 22 settembre 2024) Finisce senza reti la sfida tra biancorossi ancora imbattuti: ilscala al secondo posto, ilora è quinto, 22 ssettembre 2024 –pareggiano e restano entrambe in alta quota. Al “II”, infatti, i ragazzi di Santoni e la squadra di Mobili non riescono a trovare la via del gol nella terza giornata el girone unico diMarche. La Maceratese resta così a punteggio pieno da sola, seguita dai matelicesi secondi insieme alla Sangiustese VP, dal Montefano quarto e dalla coppia-Montegranaro in quinta posizione. Di queste sei squadre, solo il Montefano ha perso, le altre sono ancora imbattute dopo tre giornate. Tornando a, il primo tempo è stato avaro di emozioni.