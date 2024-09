Lavorare in famiglia una motivazione a dare il meglio o per rimanere fermi?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) L’impresa familiare, spesso al centro delle mie riflessioni su queste colonne, è tra le organizzazioni più complesse da gestire, per il delicato equilibrio richiesto tra le dinamiche familiari, i rapporti di sangue e le necessità del business. Se ne parla spesso, soprattutto per evidenziare le difficoltà legate alla presenza di familiari, che non sempre hanno le competenze adeguate ma sono coinvolti per vincoli di parentela, solo perché fanno parte dello stato di. Tuttavia, in questo contesto non si parla abbastanza di come lapossa, invece, motivare le persone aildi sé sul lavoro, ribaltando l’idea comune secondo cui lasottrae tempo ed energia alla azienda e al proprio sviluppo professionale. L’amore per lae il desiderio di garantirle sicurezza economica sono sentimenti universali che attraversano culture e geografie.