La cameriera di Puccini chiude stasera il Terre in Festival 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Questa serainarriva a conclusione, alle ore 21 al Teatro Papini di Pieve Santo Stefano dove va in scena Ladiuna produzione Teatri d’Imbarco di Firenze, con Beatrice Visibelli e Giovanni Esposito, con Eugenio Milazzo pianoforte e Noemi Umani soprano; testo e regia sono di Nicola Zavagli. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con PieveClassica. Un viaggio nel mondo poetico e musicale del grande, alternando al racconto l’esecuzione di cinque tra le più` celebri romanze. Uno spettacolo che unisce musica e teatro, alternando al racconto drammaturgico le apparizioni in musica delle celebri eroineane. Siamo a Torre del Lago, nella villa di, nel 1908. Arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il Maestro. Viene accolto in malo modo da Marianna, ladi casa.