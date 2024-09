Juventus-Napoli la love story di Conte | ex tradimenti e nuove fiamme

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) “Esiste solo la maglia“, “la squadra prima di tutto“, “gli uomini passano, la fede resta“. Comandamenti scolpiti sulle tavole sacre del credo dei tifosi che, alla fine, si fa fatica sempre a osservare. A stare tanto insieme a qualcuno, soffrire insieme, gioire insieme, si finisce per legarsi. Che fregatura. Nel calcio di oggi, chi si innamora lo fa a suo rischio e pericolo. Capelli castani, occhi azzurri, temperamento salentino. Antonioè bello e impossibile, a volte insopportabile, invidiato e desiderato in egual misura. Un po’ leader, un po’ prima donna, capace di sussurrare parole ribollenti di passione o di far calare il gelo con scenate plateali. L’uomo ideale o il malessere del quale non riesci a fare a meno. Com’è che cadono tutte ai suoi piedi? Parliamo delle squadre, se non fosse chiaro.è la partita di Antonio, la sua